Il Grande Fratello Vip 2021 ha preso il via ieri sera, lunedì 13 settembre, con la prima puntata della nuova edizione che vede al timone sempre Alfonso Signorini. E come in ogni Grande Fratello, ci sono state subito le prime nomination: le più “antipatiche” nella Casa sono state le tre Principesse, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié e Manila Nazzaro. Per loro niente televoto però: dovranno solo dormire nel Tugurio.

Grande Fratello Vip, Raffaella Fico contro Balotelli

Tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip a far scalpore è stato l’abito indossato da Raffaella Fico, che ha stupito con un look sexy. L’ex di Mario Balotelli non ha risparmiato, nella sua introduzione, una frecciata al papà di sua figlia sottolineando come potrebbe essere “molto più presente”. La Fico ha parlato delle sensazioni che l’hanno spinta ad accettare questa nuova avventura: “Per me è un ritorno dopo tredici anni torno nella Casa. Sono una abbastanza sveglia, non mi farò ingannare”, ha aggiunto.

Scintille tra Soleil e Gianmaria Antinolfi

Scintille tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Lui, noto alle cronache per un flirt con Belen, spiega: “E’ stato un flirt, non siamo stati fidanzati. Le voglio molto bene”. Soleil però sottolinea di essere stata dispiaciuta di non aver saputo prima della sua partecipazione, ma Antinolfi chiarisce: “Per un periodo non ci parlavamo“.

Grande Fratello Vip 2021, l’emozione di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore che ha commosso l’Italia perché colpito da una pallottola e costretto alla sedia a rotelle, ha voluto ricordare come la sua vita: “Entro perché credo di lasciare un segno. Magari non cambierò io il mondo, ma tutto questo credo sia un grande inizio” ha spiegato.

Manila Nazzaro e Adriana Volpe si chiariscono

Nella prima puntata c’è stato anche spazio per un chiarimento al momento dell’ingresso di Manila Nazzaro, che è stata sollecitata a spiegare la sua posizione riguardo a delle vecchie ruggini con Adriana Volpe, invitata in studio da Alfonso Signorini. “Io so che tra di voi non c’è una simpatia smisurata”, ha detto il conduttore aprendo il confronto. Un caso nato ai tempi della trasmissione Rai Mezzogiorno in Famiglia, quando Manila fu sostituita all’ultimo con Adriana. Le due però sembrano aver risolto tutto ed infatti hanno spiegato di essersi già sentite privatamente.