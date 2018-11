ROMA – Stefano Sala e Benedetta Mazza si sono baciati nella casa del Grande Fratello Vip? Le telecamere hanno ripreso i due concorrenti, di notte, avvinghiati sotto le coperte. Dai movimenti del corpo si può intuire che i due si stessero baciando.

Naturalmente il buio e l’impossibilità per le telecamere di vedere sotto le coperte lasciano il dubbio che in realtà i due non siano andtati oltre le coccole. Che a Stefano piaccia Benedetta non è un mistero: è stata lei stessa a rivelarlo durante una delle dirette del reality. Qualcuno dice addirittura che la corte sia cominciata prima che i due fossero rinchiusi nella Casa più spiata d’Italia.

Va comunque ricordato che Stefano è fidanzato con Dasha Dereviankina che, in teoria, lo aspetta fuori dalla casa. Come avrà preso questo “incontro ravvicinato” notturno?