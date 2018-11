ROMA – Dopo l’ennesima lite avvenuta nelle scorse ore, il Grande Fratello Vip prova a far riappacificare Francesco Monte e Giulia Salemi regalando loro una sorpresa. Il Grande Fratello comunica attraverso un comunicato che l’influencer può riscuotere il premio che ha vinto durante la scorsa puntata e andare in suite con un inquilino a scelta.

Gli altri coinquilini capiscono in un istante che il prescelto sarà Francesco Monte, il quale trascorrerà un’intera notte con la ragazza.

Seduti uno di fronte all’altra, durante la cena i due brindano. Il presunto flirt viene subito stroncato sul nascere da Monte che spiega che non potrà mai esserci amore tra loro, ma soltanto amicizia. Giulia invece non avrebbe preferito nessun altro e gli risponde così: “Tu per me sei stato una scoperta e una rivelazione, sono felice che tu sia entrato come un tornado nella mia vita. Mi sembra strano, ieri mi ero ripromessa che mi sarei molto limitata con te. E siamo qui, quindi non c’è coerenza”.

L’ex tronista replica: “Sei speciale e sei il mio punto di riferimento qui. In sole cinque settimane sei riuscita a vedere quello che amici che ho da anni non sono riusciti a scoprire”.

A questo punto parte una canzone che fa commuovere e piangere l’influencer iraniana, la quale se ne vergogna. Monte però la consola invitandola a ballare. I due ballano e lui comincia ad accarezzare i capelli delle Salemi. Malgrado le smentite ufficiali dette da lui, tra la Salemi e Monte sembrerebbe esserci ancora qualcosa. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.