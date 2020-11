Grande Fratello Vip, scontro in diretta tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello

Scontro in diretta al Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha mostrato alla Gregoraci una clip con uno sfogo di Dayane Mello contro di lei.

“Non c’è niente in questa donna: c’è la sua storia, suo figlio, la sua carriera, ma non so che ca**o ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto? Perché ha sposato uno miliardario. Sì, diciamo le cose come stanno. È facile fare un percorso così”.

E ancora:

“È quello che penso di lei in questo momento. Non mi ha dimostrato di essere diversa. Io mi sono fatta un cu*o così nella mia vita per vedere una servita e riverita e non sa fare un ca**o?”

“Un pochino gelosa la Dayane – la replica della Gregoraci -.

In più hai detto un sacco di cazzate, ho fatto tante cose se non le sai documentati, e mono male che hai detto che on parli male di nessuno.

Questa si chiama invidia. Ma è una colpa aver amato un uomo con cui sono stata 13 anni e ci ho fatto un figlio? Mica un quarto d’ora! Brutta cosa l’invidia!”.

Dopo lo sfogo della Gregoraci Pupo ha voluto sottolineare che l’invidia di Dayane è condivisibile, perché a suo dire “Tutti vorrebbero sposarsi con un miliardario”.

A quel punto ad intervenire è stata Maria Teresa Ruta, che ha voluto dire la sua: “Non è vero che vorremmo tutti un miliardario, tutti quanti vorremmo sposare solo una brava persona!”. (Fonte: Grande Fratello Vip)