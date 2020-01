Grande Fratello Vip, Serena Enardu incontra Pago e si baciano

ROMA – Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Questa sera Pago ha incontrato nuovamente Serena Enardu. La fine della loro storia d’amore dopo Temptation Island Vip, era stata per mesi sulle pagine di gossip.

Dopo aver aperto il collegamento con la Casa, Alfonso Signorini ha chiesto l’attenzione di Pago: “Devo parlarti di una cosa molto importante e ti chiedo di uscire immediatamente dalla Porta Rossa”. Pago, fuori in passerella, viene bendato poi viene accompagnato nel Privé dove, Alfonso, lo isola da tutti i rumori esterni per far sentire solo il suo battito del cuore: “Il tuo cuore credo che tu lo abbia sentito per bene”, commenta il conduttore. “Sai anche che sta succedendo qualcosa di particolare”, continua. Pago non si aspetta che c’è Serena, così lei si avvicina e gli sfila la benda. I due si abbracciano e poi si scambiano un lungo bacio, facendo trasparire un sentimento ancora vivo.

Serena piange: “Sono stanca”. “Anche io”, dice Pago. “Sei bellissima ma devi fare la brava”. “Ci sono cose che Pago deve sapere e che gli devo dire perché non ci siamo conosciuti veramente”, le parole di Serena. Da stasera la Enardu sarà ufficialmente una concorrente del Grande Fratello Vip. (fonte GRANDE FRATELLO VIP)