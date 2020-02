ROMA – Anche nella puntata del 14 febbraio del Grande Fratello Vip si torna a parlare del triangolo tra Pago, Serena Enardu e il tentatore Alessandro che la coppia ha conosciuto a Temptation Island Vip. Lo “scandalo” arriva dal like di Serena a un post di Alessandro, nonostante dopo la trasmissione sia tornata con Pago. Un gesto “sincero” per il compagno, che spiega: “Io so tutto quello che è successo, lei non nasconde nulla”.

Dopo le polemiche della precedente puntata, il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di intervistare Alessandro con l’approvazione di Maria De Filippi di Uomini e Donne. Pago si schiera con la sua Serena: “E’ una ragazza molto impulsiva, siamo arrivati fin qui anche grazie a voi, se dovessi rovinare tutti questi cinque mesi solo per un like sarei uno stupido. Stiamo ricominciando e insieme siamo felici, non so come andrà a finire, fateci finire questa favola, però voglio dirvi che l’amore resta e l’amore vince”,

A raccontare cosa è accaduto dopo Temptation Island Vip, da cui Pago e Serena uscirono con un rottura, è proprio il tentatore Alessandro: “La mia intenzione di conoscerci c’era, io in quel momento stavo bene con lei. Io Serena non la sento da tempo non l’ho mai più cercata, mi ha chiamato lei per farmi gli auguri di Natale, il like non aveva un secondo fine. Quello che ha fatto non è giusto”.

Anche la De Filippi difende Serena: “Io la conosco lei ha messo quel like perché una persona diretta ma non ha un secondo fine, se lo ha fatto è proprio perché non c’è niente tra loro, è trasparente”. La Enardu spiega poi la sua versione sul perché abbia fatto ad Alessandro gli auguri di Natale: “In realtà Alessandro mi ha mandato un messaggio la prima volta che sono stata in puntata qui al Gf e mi ha scritto che era dispiaciuto per quello che stava succedendo tra me e Pago”.

C’è però un weekend che Alessandro e Serena avrebbero passato insieme, con Tina Cipollari che insinua che tra i due ci sia stato qualcosa di più di una amicizia. Ma a mettere a tacere tutti ci pensa proprio Pago: “Mi dispiace dirlo ma io so tutto, dal 25 agosto era finita la storia e potevamo fare tutto. Volete sapere se io ho avuto altre donne? Il problema di Serena è forse proprio quello…non nasconde mai nulla”.

Scatta allora l’offensiva di Licia Nunez, che è al televoto con Serena per lasciare la casa del Grande Fratello Vip, con la Enardu che viene eliminata, ma ancora non sa che potrà rientrarci e sarà la prima candidata al televoto di lunedì prossimo. (Fonte Mediaset)