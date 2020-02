ROMA – Pago e Serena Enardu al Grande Fratello Vip sembrano essersi ritrovati. Alfonso Signorini gli chiede se l’abbia perdonata e lui replica: “Ora siamo molto felici, cerco di controllare rabbia e dolore”. Tutto sembrava andare bene durante la diretta del 10 febbraio, ma poi il like di Serena al tentatore Alessandro di Temptation Island porta a una nuova lite, stavolta con il fratello di Pago, Pedro.

Serena in confessionale ha potuto osservare il discorso tra Pago e il fratello, che gli ha detto: “Ti stai concentrando troppo sulla coppia, poco su te stesso. Ci sta, ma ho il dovere di dirti è che se lei ti ama sta fuori e ti lascia fare il percorso che hai intrapreso”. Pago però risponde: “Che dicano quello che vogliono, l’ho voluta io qui. La devo vivere qui immediatamente perché è giusto così. Lei in questo momento è Serena come non l’ho mai vista. Fidati, questa ragazza in questo momento è innamoratissima di me, lo è sempre stata”.

Al fratello di Pago non vanno giù i like con il tentatore Alessandro, definendoli di cattivo gusto, ma Serena spiega: “Alessandro è un amico, è un like pubblico, se avessi voluto fare qualcosa di nascosto non l’avrei fatto. Pago sempre lo scotto di essere sincera, posso sembrare stupida ma non lo sono”. Il marito però commenta: “Non mi piace. Capisco quello che dice Serena perché la conosco, poteva evitarlo, lei molte volte manca questa sensibilità”.

La calma apparente viene presto squarciata dalle prime tensioni: “Io metto like a persone con cui non ho fatto niente, tu li metti ad una persona che ha distrutto la nostra storia”, dice Pago. Lei replica: “Io sono stanca la nostra storia non si è distrutta a Temptation Island e sono stanca di pagare tutto, è proprio perché non c’è niente tra me e lui che metto un like. Lo sai quante fesserie ho dovuto vedere e sentire e stare zitta? Io ho visto una bella foto ed ho messo un like, punto”.

Gli animi si scaldano e alla fine anche Signorini interviene: “Serena non puoi pretendere che Pago debba chiederti scusa, mettetevi in discussione e forse fare tu delle scuse”. Ma lei ribatte: “Questo lo decido io e non tu”. (Fonte Mediaset)