ROMA – Settimana di liti nella casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Elia e Valeria Marini, che sono finite anche alle mani. Le due non hanno fatto altro che stuzzicarsi e litigare, tanto che alla fine anche il conduttore Alfonso Signorini l’ha rimproverata: “Alle provocazioni si risponde a parole, non con le mani”.

Durante la puntata in diretta del 2 marzo la Elia attacca la Marini nuovamente: “Secondo me Valeria è un personaggio un po’ antico che non ha senso, lei vuole essere comunque e in ogni momento protagonista, anche a sproposito. E’ autocelebrativa completamente fuori da qualsiasi realtà accettabile”. La Marini ha replicato: “Per me i suoi giudizi non contano niente, dice che io non so fare niente eppure io ho finito ora uno spettacolo mentre a lei non l’avrebbero mai potuta prendere”.

Anche Fernanda Lessa dopo il video della rissa Elia-Marini ha commentato: “Io credo nell’energia negativa per me Antonella Elia è un buco nero e io mi proteggo e faccio il segno della croce”. Ma Signorini non ci sta e replica: “Mi dispiace ma tutto questo con Gesù non centra niente. La negatività e ste menate è roba del medioevo, ricordatevelo la storia di Mia Martini è partita da lì – poi rivolgendosi alla Elia – Antonella alle provocazioni si risponde con le parole non con le mani”. (Fonte Mediaset)