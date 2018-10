ROMA – Lory Del Santo alla fine è entrata nella casa del Grande Fratello Vip. L’attrice, che da poco ha perso il figlio, ha deciso di entrare malgrado le polemiche.

“Io te lo dico – le ha detto Alfonso Signorini poco dopo l’ingresso nella casa del reality – non condiviso la tua scelta. Io non avrei fatto come te, ma forse perché non facciamo lo stesso lavoro. Anche io quando è morta mia madre mi sono rifugiato nel lavoro. Ma voglio dirti una cosa. Il Gf Vip non può essere per te una terapia. Hai deciso di intraprendere questo percorso di dolore, un percorso particolare. Ma nessuno può dirti come comportarti. L’unica cosa che mi viene da chiederti è perché hai scelto il Gf e non casa tua con il figlio David”.

“Già in passato ho sofferto per un lutto simile – ha risposto Lory Del Santo – Mi ero rifugiata in me stessa ed ero finita in un punto di non ritorno. Ora non voglio più farlo. Perché tanto ho capito che non sarò mai più come prima, quindi tanto vale dirlo agli altri e condividere il mio dolore. Il dolore ce lo portiamo sempre dietro”.