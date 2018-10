ROMA – Brutto colpo per Silvia Provvedi nella casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice Ilary Blasi ha mostrato alla concorrente del reality show un video in cui l’ex fidanzato Fabrizio Corona in una intervista dice di non averla mai amata. La Provvedi è scoppiata in lacrime alla fine del filmato: “E’ molto difficile per me”.

Ilary Blasi chiede perché senta nelle parole di Fabrizio tanto astio nei suoi confronti: “Parla così perché sono stata io a lasciarlo. Io credo ancora nell’amore e nei valore che probabilmente non ha lui. Ringrazio chi mi ha sostenuto”.

Poi la Blasi ha mostrato un filmato di Silvia in cui parla di lui e spiega i motivi per cui l’ha lasciato dopo essere stata al suo fianco in tutto il tempo che lui ha passato in carcere: “Ho preso coscienza che l’uomo che amavo non era più lo stesso dopo il carcere”.

Alfonso Signorini ha poi commentato: “Mi dispiace perché tu eri li fuori ad aspettare Fabrizio e so quanto l’hai amato. Io so che Fabrizio ti ha amato, ma penso anche che lui reciti un personaggio davanti alle telecamere. Anche lui ti ha amato”.