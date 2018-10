ROMA – Silvia Provvedi è incinta? La concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato di avere un ritardo.

Così Benedetta Mazza e Martina Hamdy le hanno consigliato di farsi consegnare un test di gravidanza per poter capire meglio cosa le sta succedendo.

“Io non credo che mia figlia sia incinta – ha detto la madre di Silvia Provvedi a Mattino 5 – poi Valerio Merola è uscito ed è qui con noi quindi non c’è pericolo!. Detto questo sarei molto felice di diventare nonna e siccome mi fido di mia figlia se dovesse essere incinta lo sarà di un uomo speciale, mi fido di lei”.

La madre di Silvia Provvedi, Monica Alberti, poi se la prende con Fabrizio Corona e racconta:

“Fabrizio le ha buttato fuori di casa alcuni scatoloni. Ma ci tengo a dire una cosa: non gli ha buttato fuori tutte le sue cose. Gli ha buttato fuori quattro scatoloni di stracci, si è trattenuto tutti i preziosi, i quadri, un mare di roba di Silvia e anche mia per farla tornare a casa. Poi l’ha chiamata e lei a quel punto gli ha detto ‘Io di un uomo così non me ne faccio niente, di uno che si comporta così solo perché dopo tre anni mi voglio fare una vacanza con le amiche’. Il rapporto era già in crisi. Lei aveva provato a lasciarlo tre o quattro o volte. Lui piangeva disperato, lei ogni volta si lasciava intenerire e tornava ma stavolta no”.