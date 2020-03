Grande Fratello Vip, Simona Tagli: “Antonio Zequila e Adriana Volpe…”

“Io so tutto – dice Simona Tagli durante un’intervista col settimanale DiPiù – in quel periodo io ero la ragazza di Antonio. Antonio non mi ha mai mentito, è un uomo sincero. Lui mi raccontò che con Adriana si erano conosciuti all’inizio delle rispettive carriere. Passarono un pomeriggio insieme, lei gli diede il suo composit e si salutarono. Ero gelosa di lei. Tra loro ci fu davvero del tenero“.

Già, il Grande Fratello Vip. Ma la finale? Quando ci sarà la finale del reality? Tra una notizia e l’altra poco tempo fa la produzione del Grande Fratello Vip ha annunciato che la finale, causa coronavirus, è stata anticipata a mercoledì 8 aprile. Questo il giorno scelto.

Sul profilo Instagram del Grande Fratello Vip si legge: “La finale del Gf Vip 4 andrà in onda lunedì 8 aprile e mancheranno solo quattro appuntamenti prima della proclamazione del vincitore. I gieffini ancora presenti in Casa sono 15 e questo porterebbe automaticamente a delle eliminazioni multiple in vista della finalissima del reality show”.

Vista l’emergenza Covid-19 Mediaset ha deciso di dare ai concorrenti la possibilità di tornare dalle proprie famiglie con un mese di anticipo rispetto alla data stabilita.

“La situazione in cui siamo in Italia e in altri Paesi, è unica, incredibile e mai accaduta prima. La gente vive questo periodo in mille modi diversi, c’è preoccupazione, ma anche senso di responsabilità e tanta voglia di condividere emozioni”, recita il testo del letto ai concorrenti del reality. “D’ora in poi vi daremo conto di tutto questo dandovi la possibilità di parlare con i vostri cari uno a uno, vi faremo vedere cosa fanno gli italiani a cui portate un po’ di leggerezza e ogni giorno vi daremo nuove informazioni. Vi comunichiamo che il Gf ha deciso di arrivare fino all’inizio di aprile tornando alla sua configurazione iniziale”. (Fonti: DiPiù, Instagram, Mediaset)