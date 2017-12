GRANDE FRATELLO VIP STREAMING – Oggi, lunedì 4 dicembre, andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip. Il programma andrà in onda alle 21,10 su Canale 5. Questo il link al sito ufficiale di Mediaset per guardare in diretta streaming la puntata. Per guardare la diretta streaming bisogna registrarsi al sito di Mediaset. Per farlo bastano pochi passaggi.

Chi sono i finalisti? Nella parte iniziale della puntata si deciderà chi dovrà lasciare subito la casa di Cinecittà tra Luca Onestini e Raffaello Tonon dato che sono al televoto da tutta la settimana. Gli altri finalisti sono Giulia De Lellis, Ivana Mrazova, AidaYespica e Daniele Bossari.

Chi vincerà? Per i bookmaker di Sisal Matchpoint, la favorita per la vittoria finale è la De Lellis.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, fidanzata di Andrea Damante, fa discutere per la sua mancanza di cultura ma zitta zitta ha scalato posizioni, tanto che dal 16 di partenza è arrivata alla vigilia della finale a quota 1.85, candidandosi come principale indiziata alla vittoria. Poco dietro di lei, il favorito di sempre, Daniele Bossari che sin dall’inizio del programma si è presentato come un papabile vincitore: il suo successo è ancora molto probabile, a 2.10.

Un’edizione ricca di sorprese, tra queste Ivana Mrazova, pressoché una sconosciuta per la maggior parte dei telespettatori, la modella ceca è riuscita a fare breccia sia dentro la casa che nel pubblico, arrivando in finale. La sua vittoria è offerta a 5, al pari di quella di Raffaello Tonon, entrato a programma in corso. Da non sottovalutare nemmeno Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne proposto vincente a 7, mentre Aida Yespica si approccia alla finale da sfavorita, la sua vittoria è la meno probabile, a 12.

Per gli scommettitori di Sisal Matchpoint la vittoria del Grande Fratello Vip è un testa a testa tra i due volti legati al programma di Maria De Filippi. Luca Onestini è il più giocato con il 29% delle preferenze, mentre Giulia De Lellis si ferma al 20%. Tonon e la Mrazova si dividono il 16% delle scommesse, mentre solo il 10% pensa che a vincere questa edizione sarà Daniele Bossari.