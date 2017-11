ROMA – L’ex fidanzata di Francesco Monte, Teresanna Pugliese, ospite di Domenica Live, spara a zero su Cecilia Rodriguez: “Io – spiega – non ho assolutamente rancore nei confronti di Francesco e non voglio mettere a paragone il tradimento che io ho subito da lui e quello che lui ha subito da Cecilia. Io fui delusa dal tradimento e capisco bene cosa sta provando lui ora. Ho deciso di parlare, dopo cinque anni, perché sono stata menzionata”. E dopo questa breve premessa, Teresanna attacca Cecilia Rodriguez: “Vedere queste immagini mi ha fatto capire che la ragazza mi ha sempre temuta o in qualche modo sono stata un problema fra i due. ‘Una persona del genere’, lei ha detto questo di me, nn si può sentire. Per avere un’unghia della mia dignità addà turna a nascere”.

Su Francesco Monte, invece, la Pugliese non si è sbilanciata più di tanto. Ha precisato che rispetto a quando stava con lei è cresicuto e ha migliorato alcuni lati del suo carattere: “Francesco è cambiato e maturato, era molto più di pancia quando stavamo assieme. Ha avuto lucidità e diplomazia nell’affrontare questa cosa”, ha detto Teresanna. E subito Barbara D’Urso ha elogiato il comportamente di Monte: “Ha dato una lezione di vita, in un mondo dove c’è tanta violenza nei confronti delle donne, lui ha dato un esempio di civiltà, mantenere self control, un esempio di saper soffrire senza essere violento”.

“Pensi che Francesco abbia fatto un errore a mettersi con Cecilia?”, le domandano nel corso di Domenica Live. E senza pensarci due volte, Teresanna risponde: “Ho sempre saputo che faceva un errore a mettersi con Cecilia, le persone non possono avere una grande trasformazione. Lui si è trovato davanti a una bella ragazza, focosa, passionale. Io penso che lei sia un’ammaliatrice. Poi in seguito agli ormoni può nascere anche un amore. Avrà modo e lucità per riprendersi”.

E per finire, Teresanna Pugliese lancia una stoccata all’ex concorrente del Gf: “Lei arriva dall’Argentina, noi l’accogliamo benissimo e si permette di dire queste cose?!?”.