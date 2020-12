Grande Fratello Vip, nell’ultima puntata eliminato Enock. Rissa Gregoraci-Salemi in diretta.

Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, è stato eliminato nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Il calciatore ha perso al ballottaggio finale con Francesco Oppini e Rosalinda Cannavò. Prima di abbandonare la Casa il fratello di Balotelli ha dedicato un pensiero a Pierpaolo Pretelli, suo amico e compagno di avventure durante il percorso nel reality.

L’ex velino, infatti, non è riuscito a trattenere le lacrime quando Alfonso Signorini ha annunciato l’eliminazione di Enock. “Se ne va un pezzo di Grande Fratello per me. È un pilastro per me”, ha commentato Pretelli.

La rissa tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi

Tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci rissa in diretta nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Un confronto di fuoco. Il motivo? Flavio Briatore, ex marito della Gregoraci. La showgirl calabrese rinfaccia alla Salemi di aver mandato messaggi al suo ex marito. Ma la Salemi si giustifica. “Vado in Sardegna da 5 anni. Nessuno mi ha mai pagato le vacanze, sono messaggi senza secondi fini”, mette in chiaro la Salemi. La Gregoraci non crede alla versione della Salemi.

La Salemi dà della snob alla Gregoraci perché non avrebbe mai salutato Giulia in Sardegna. E poi la contessa De Blanck attacca: “A lei interessava solo Briatore, che non l’ha mai pensata. Me l’ha detto pure Flavio: ci provava con lui”. Ma la Salemi continua a giustificarsi dicendo di aver sempre frequentato la Sardegna nei locali di lusso. “Se sono ospite – come capitato nel locale del tuo ex marito – ho ringraziato. Basta”, conclude. (Fonte Grande Fratello Vip).