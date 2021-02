Grande Fratello Vip ultima puntata, Carlotta eliminata: Alda D’Eusanio salvata dopo la frase razzista

Cosa è successo nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì sera su Canale Cinque. Una serata a due facce per Carlotta Dell’Isola: dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio in diretta dal fidanzato Nello, la ragazza romana è stata eliminata al televoto. In nomination sono finite invece Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta.

Ultima Puntata Grande Fratello Vip, capitolo Alda D’Eusanio

Convocata da Alfonso Signorini Alda D’Eusanio va in confessionale per parlare della parola che ha creato il caos, ovvero “negro”. “Tu sai che ci sono dei precedenti e un concorrente, ovvero Fausto Leali, è stato Leali è stato squalificato proprio per aver utilizzato questa tua stessa parola”, le spiega Signorini. La D’Eusanio si scusa ammettendo di non averlo fatto apposta: “Io capisco quello che il popolo di colore ha sofferto e da persona di colore bianca chiedo perdono ma credo che si possa sbagliare”.

Arriva poi il comunicato del Grande Fratello: “Questa espressione infelice non era indirizzata volontariamente contro un’altra persona ma in un contesto conviviale, per questa ragione a stabilire se il tuo è uno scivolone perdonabile oppure no sarà il pubblico a stabilirlo con un televoto flash”. Il pubblico decide di salvare Alda D’Eusanio. La conduttrice potrà continuare il suo percorso nella Casa.

Ultima puntata Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e la madre

Giulia Salemi va poi nella stanza luminosa dove assiste alla video-lettera della mamma. Poi nella stanza degli abbracci va in scena l’incontro con Fariba che le dà importanti consigli che aiuteranno Silvia nel suo percorso all’interno della Casa. “All’inizio non mi piacevi più di tanto. Adesso hai decifrato il lucchetto del mio cuore”, dice Pierpaolo Pretelli che conferma l’amore che prova per la figlia: “Mi sto innamorando anch’io di lei”.