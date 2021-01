Grande Fratello Vip ultima puntata: Cecilia Capriotti eliminata, chi sarà la prima finalista

Cosa è successo nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 18 gennaio 2021. A Lasciare il reality è stata Cecilia Capriotti, eliminata al televoto. Intanto si allungano i tempi del Grande Fratello Vip che finirà non più i primi di febbraio, bensì alla fine sempre di febbraio.

Cecilia Capriotti eliminata nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip

Cecilia Capriotti dopo essere stata eliminata ha commentato: “Me lo sentivo”. Prima di lasciare la casa, ha ricevuto un’emozionante sorpresa. La sua bambina le ha mandato un video in cui esprimeva tutto l’amore che prova per la sua mamma: “Ti amo fino alla luna”. “Mi manca da morire, mi sarebbe piaciuto rimanere ma fuori abbiamo una vita bellissima”. Con queste parole la concorrente eliminata ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip ultima puntata, quando finisce?

I concorrenti sono stati messi al corrente sul prolungamento del reality e alcuni non l’hanno presa bene, Tommaso Zorzi in primis. Queste le parole di Alfonso Signorini: “La fine del programma si avvicina. Non solo siamo a un punto di svolta, ma abbiamo superato ampiamente la svolta. Vi dirò di più, dalla prossima settimana torneremo di nuovo all’appuntamento del venerdì. Il doppio appuntamento settimanale continuerà fino alla fine. Vi ho detto che non finirò mai di ringraziarvi. Se il programma si è prolungato è per merito vostro. Le luci della casa resteranno accese ancora per un po’. La finale non sarà l’8 di febbraio come stabilito, ma non molto tempo dopo”.

Quindi Signorini ha proseguito: “Vi voglio dire che la fine del programma sarà entro la fine di febbraio, non sto parlando del 28 o del 27, ancora non so darvi una data. Si tratta di un prolungamento di altre due, tre settimane. Siamo consapevoli che non bisogna abusare della vostra stanchezza, per questo io per primo ho stabilito di non andare oltre la fine del mese di febbraio perché non sarebbe stato giusto. Voglio dirvi che ci arrivano lettere in cui gli spettatori ci chiedono di continuare fino a giugno e luglio, ovviamente ciò non è possibile”.

Chi sarà la prima finalista

Dyane Mello, Giulia Salemi, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò: tra questi quattro nomi c’è la prima finalista del Grande Fratello Vip edizione numero 5. La scelta ora spetterà al pubblico che avrà tempo fino a lunedì prossimo per votare. Signorini prima ha chiesto agli uomini di fare il nome di una concorrente che non merita la finale, Tommaso ha scelto Carlotta, Zelletta ha scelto Dayane, Zenga Samantha De Grenet, Pretelli Maria Teresa Ruta.

Poi le donne hanno dovuto scegliere una di loro che merita la finale, da questa seconda votazione è uscito il nome di Dayane Mello che quindi si è aggiunta ai nomi di Orlando, Cannavò e Salemi.