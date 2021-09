Grande Fratello Vip ultima puntata: eliminati, nomination e il confronto tra Soleil, Gianmaria e Greta

Chi è stato eliminato nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021? Questa volta non c’è stata nessuna eliminazione e tutti i concorrenti sono rimasti in gioco. Al televoto c’erano Miriana Trevisan, Andrea Casaliino, Nicola Pisu e Gianmaria Antinolfi, ma nessuno di loro ha abbandonato la Casa.

Ultima puntata Grande Fratello Vip, eliminati e nomination

Non sono mancate le polemiche per le nomination che sono state fatte proprio da Miriana Trevisan. L’ex fidanzata di Pago è risultata la più votata da parte del pubblico a casa e, per questo motivo, Alfonso Signorini le ha chiesto di fare un nome tra i tre rimasti sopra citati, da mandare al televoto la prossima settimana. Il prescelto della Trevisan è stato Gianmaria Antinolfi che in queste prime settimane sembra essere nel mirino dei propri compagni.

Gf Vip 6, il confronto tra Soleil, Gianmaria e Greta

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera, c’è stato anche il confronto tra Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e la fidanzata di quest’ultimo, Greta. La ragazza ha chiesto di ridimensionare le offese dette all’imprenditore da parte di Soleil e la invita a chiedere scusa e per quanto riguarda la parola “stalking”: “Manchi di rispetto alle persone che fuori di qui hanno subito davvero determinate cose”.

“Mi auguro per voi che abbiate una relazione come meritate di avere se l’amore è quello che vi unisce” ha replicato Soleil, cercando così di chiudere la conversazione. Signorini però le chiede di tornare al confronto e così Soleil aggiunge riferendosi a Greta: “Non ci conosciamo, non conosci la mia storia con Gianmaria e quindi non puoi sapere e non puoi parlare”.

Dopo il confronto tra le due, Greta ha fatto capire al fidanzato che forse per lui Soleil è stata qualcosa di più che una semplice storiella: “Se dovrai davvero stare con me, mi dovrai dimostrare delle cose” ha concluso la ragazza.