Grande Fratello Vip ultima puntata: nomination, televoto, la rivelazione di Maria Teresa Ruta

Sono successe tante cose nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì sera, l’8 febbraio. Dayane Mello dopo il lutto può salutare il fratello Juliano in collegamento dal Brasile e Maria Teresa Ruta incontra la vecchia fiamma Francesco Baccini che nega il flirt.

Intanto Andrea Zenga sempre più corteggiato è conteso da Rosalinda e dalla sorella di Zelletta, Alessia. In nomination finiscono Samantha De Grenet, Andrea Zenga e Maria Teresa Ruta. Proprio la Ruta confessa che in passato ha avuto una passione per Nino Formicola del duo comico Zuzzurro e Gaspare.

Giulia Salemi contro tutti

Tra gli argomenti affrontati nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip da Alfonso Signorini c’è anche la rivalità tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. I due anche in trasmissione non si guardano e lei ha ribadito le sue ragioni e ha dichiarato di sentirsi isolata: “Sarò io sbagliata, ma adesso ho l’ansia anche a parlare. Qualsiasi cosa io dica o faccia non va bene”

Alessia Zelletta corteggia Andrea Zenga

Momento toccante anche per Alessia Zelletta, la sorella dell’ex volto di Uomini e Donne, e Andrea Zenga. La 23enne non ha avuto problemi a manifestare il suo interesse nei confronti dello sportivo tanto da presentarsi in casa e chiedere di incontrarlo una volta finito il reality.

Stefania Orlando incontra il padre

Momento emozionante anche per Stefania Orlando. La showgirl, infatti, ha incontrato suo padre Pietro, con il quale ha sempre avuto un rapporto molto solido, ma manchevole di quelle attenzioni che una figli desidererebbe da un padre, come un abbraccio, o un ti voglio bene detto una volta in più. Entrato nel Cucurio, il signor Pietro non ha esitato a manifestare tutto il suo amore a sua figlia: “Pensavo che dire ti voglio bene fosse una cosa di forma, non pensavo mai alla sostanza”.