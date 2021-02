Grande Fratello Vip ultima puntata: televoto, nomination e finalisti. Il confronto Ruta-Orlando

Cosa è successo nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip tra il televoto, le nomination e i finalisti. E’ stata anche una serata di confronti la puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera. Mancano due settimane alla finale, ma la situazione nella Casa è chiarissima: sta salendo sempre più la tensione tra le due fazioni che si sono formate.

Dopo l’eliminazione e la burrascosa reazione, Maria Teresa Ruta è tornata per un confronto con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Proprio Tommaso Zorzi è il terzo finalista di questa edizione, dopo Dayane Mello e Pierpaolo Petrelli. Finiscono invece in nomination Giulia Salemi e Stefania Orlando.

Ultima puntata Grande Fratello Vip, televoto e nomination

I tre aspiranti finalisti sono chiamati in studio. Tommaso Zorzi si deve confrontare con Pupo. Andrea Zelletta che deve affrontare Antonella Elia e infine Rosalinda. Pupo chiede: “Che fine farà la mitica chiave?”, riferendosi alla casa di Giuliano. “Tuttavia il rispetto sta anche nell’onestà, piuttosto che essere ipocrita ho detto una brutta verità”, afferma Rosalinda, confermando così di voler lasciare il fidanzato. Tornati nella Casa, viene letto il nome del primo a non andare in finale: Andrea Zelletta. Il pubblico ha deciso che il terzo finalista è Tommaso Zorzi che raggiunge Dayane e Pierpaolo.

Vediamo invece le nomination. Rosalinda, Stefania, Samantha, Zelletta, Zenga nominano Giulia, mentre la ragazza fa il nome di Stefania, così come Pierpaolo. Dayane sceglie Zenga. Tommaso vota Samantha. In nomination finiscono quindi Giulia e Stefania.

Il confronto tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando

“Sono qui perché mi mancate e io confidavo in voi due, eravate i miei amici, però io sono arrabbiata con me stessa. Ma ho puntato tutto sull’amicizia. Sono scappata perché mi sarei messa piangere. Mi sono sentita tradita, mi sono sentita tradita dal loro silenzio. Ho visto anche dei video su di voi”, ha detto Maria Teresa Ruta tornata nella Casa dopo l’eliminazione.

Stefania Orlando prova a stare buona: “Ti ho sempre stimata, ti ho voluto bene”, Tommaso Zorzi si difende: “Nelle ultime settimane, abbiamo notato da parte tua un atteggiamento diverso, ma noi non ti abbiamo mai isolato”. Interviene Guenda dallo studio: “In virtù della stima che ho per voi ci sono rimasta molto male sia per la nomination di Tommaso sia perché l’avete isolata. Mamma meritava la finale”. Tommaso: “Io non credo di aver mai isolato tua madre”, come conferma anche la Orlando.