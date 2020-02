ROMA – Nella casa del Grande Fratello Vip Valeria Marini scoppia in lacrime dopo la lite con Antonella Elia.

Le due, infatti, all’interno della casa del Grande Fratello Vip hanno avuto un’accesa discussione. Una così accesa discussione che la Elia ha anche spintonato la showgirl e l’ha fatta piangere. Valeria Marini, in lacrime, ha poi rivelato di aver pianto perché in passato ha subito più volte delle violenze:

“Mi va di piangere – le parole di Valeria Marini – perché non voglio subire le mani addosso, le ho subite in passato ed ora non mi va di subirle pubblicamente”.

Ora cosa succederà? Il Grande Fratello prenderà dei provvedimenti? Non resta che aspettare le prossime puntate del reality.

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe in lacrime rivela: “Ho perso un figlio”

Al Grande Fratello Vip Adriana Volpe scoppia in lacrime e rivela di aver perso un figlio: “Arrivata alla decima settimana, avrei dovuto fare la visita ginecologica assieme a mio marito. Ma il cuore del bambino non si sentiva. No, non si sentiva niente. Un silenzio assordante. E quindi abbiamo appreso che quel cuoricino aveva smesso di battere. Che notte ho passato… Non ci volevo credere. Un baratro… E pensi ‘Perché a me?”.

“La fortuna ha voluto – le parole di Adriana Volpe in lacrime – che a dicembre del 2010 un altro cuore ha cominciato a battere ed era più forte. Così è nata Gisele. Auguro a tutti di provare questa gioia. In quel momento si capisce cos’è l’amore assoluto”.

Fonte: Grande Fratello Vip.