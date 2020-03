Grande Fratello Vip, Valeria Marini: “Prima di entrare ho fatto il tampone per il coronavirus”

ROMA – Nella casa del Grande Fratello Vip Valeria Marini rivela che, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, ha fatto il tampone per il coronavirus.

Valeria Marini infatti, apparsa stanca e con la tosse, ha voluto tranquillizzare gli altri concorrenti della casa del Grande Fratello Vip dicendo di aver fatto il tampone prima di partecipare il reality. La Marini così ha tranquillizzato i concorrenti e anche il pubblico a casa che in queste ore avevano notato la tosse e il malessere della showgirl. Tutto tranquillo quindi. Almeno così spera il pubblico a casa e almeno così sperano, soprattutto, i concorrenti della casa.

Grande Fratello Vip e coronavirus, i concorrenti ora si interrogano: “Giusto andare avanti?”

E ora cosa succedere al Grande Fratello Vip? Cosa succederà al Grande Fratello Vip con questa emergenza coronavirus? Non è esattamente la domanda più importante del mondo in questo momento ma comunque una decisione andrà presa. Tanti, tantissimi, i programmi che negli ultimi giorni sono saltati. Tanti. Il palinsesto televisivo, in questi giorni, sta subendo un vero e proprio terremoto.

Patrick. Patrick Ray Pugliese ha provato a sollevare l’argomento con i compagni d’avventura: “E’ come pensavamo stamattina. Ecco perché Pasquale non è venuto. Decidiamo con gli autori. Anche il teatro va avanti durante la guerra ma non potevano tenerci all’oscuro. Sono un professionista e continuo a lavorare, ma devo sapere altre cose per essere certo di restare”.

Fonte: Grande Fratello Vip.