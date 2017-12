ROMA – Daniele Bossari ha vinto il Grande Fratello Vip. Bossari ha battuto in finale Luca Onestini. E alla fine il vincitore del Grande Fratello Vip dichiara: “E’ la mia rinascita”.

Durante la finale del Grande Fratello Vip i figli di Ilary Blasi sono entrati in studio e hanno fatto una sorpresa alla mamma: “Per noi hai vinto tu”. Alfonso Signorini ha anche chiesto a Francesco Totti di entrare in studio ma l’ex calciatore alla fine non si è fatto convincere: “Ha detto che mi aspetta in camerino”.

GUARDA IL VIDEO