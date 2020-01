ROMA – Al Grande Fratello Vip Rita Rusic si scaglia contro Adriana Volpe. Cosa è successo? Tutto è nato

Nel corso di una chiacchierata, chiacchierata alla quale stava prendendo parte anche Michele Cucuzza. Durante la conversazione a tre Adriana Volpe è stata molto dura con Rita Rusic: “Beh, Rita… se proprio devo dirtela tutta io ho votato te durante le nomination. Ora però non è che mi fisso su di te. Se tu domani passi la nomination e noi possiamo nominare sia uomini che donne… se poi magari mi guardi mentre parlo, non sarebbe male”.

“Non sono obbligata a guardarti – la risposta piccata di Rita Rusic – ora sono stufa di questo tuo modo di fare da maestrina. Non sei una maestra, se proprio vuoi farla vai da Giancarlo Magalli, non con me a rompere i cog**oni.

“Michele – dice la Volpe parlando con Cucuzza – ti dirò: se un giorno la produzione deciderà di farci votare tutti contro tutti, io probabilmente non voterei più una donna. Non bisogna continuare a votare la stessa persona, andare avanti sempre per la stessa strada. Qui le situazioni cambiano di giorno in giorno”.

Adriana Volpe si è poi confidata anche con Licia Nunez:

“Io purtroppo non ho il coraggio di parlare della mia vita privata, è il mio modo di proteggerli. Finché reggo ci provo, mi rileggo la lettera di Gisele e provo a concentrarmi sugli altri. Non voglio entrare in una malinconia pazzesca, ho promesso di essere forte, non voglio che Gisele veda la mamma triste, deve capire che io ora sto bene e mi sto divertendo”.

Fonte: Grande Fratello Vip.