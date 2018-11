ROMA – Sorpresa straziante al Grande Fratello Vip, per Walter Nudo. Nel corso della puntata di lunedì 5 novembre, il concorrente è stato chiamato in confessionale per mostrargli un video dei suoi figli: i due ragazzi salutano il papà e gli ricordano quanto lui sia importante per loro. Poi la sorpresa vera e propria: in diretta Skype da Monaco c’è il figlio Martin e da San Pietroburgo il figlio Elvis.

“Mi mancano molto”, esordisce già commosso il papà prima ancora di sapere chi c’è all’altro capo. Ma il Grande Fratello si diverte a far saltare il collegamento. I figli di Nudo sono entrambi ballerini classici professionisti. Tra i tre scorrono lacrime a profusione e si scherza anche sulla Marchesa d’Aragona. Martin dice: “Papà, comunque stasera la Marchesa è amazing!”.

Walter Nudo sorride ma spegne subito gli entusiasmi: “Ti prego, non ti ci mettere anche tu” risponde, mentre in studio c’è chi sogghigna.

I figli di Walter Nudo hanno 19 e 22 anni e sono entrambi ballerini di danza classica professionisti. Fin dalle prime puntate i pensieri di Nudo sono stati rivolti a loro.

“Hanno una grande passione, uno è al balletto di New York, l’altro in Russia”, aveva raccontato svelando la dura battaglia legale che ha dovuto affrontare. “La separazione con la mamma [Tatiana Tassara, ndr] è stata difficile e dolorosa, ma ho lottato e vinto alla grande la causa ottenendo l’affidamento per tre giorni e mezzo alla settimana. Ogni bambino ha il diritto di vivere tanto la mamma quanto il papà. Con il padre imparano a essere uomini. E’ successo tutto nel 2008 quando ero in alto. Ho deciso di fermarmi e interrompere la carriera per stare con loro. Avevano bisogno di me. Sono sani, belli e realizzati. Sono del parere che i figli non siano nostri. Noi genitori siamo come un arco e loro sono le nostre frecce. Sono felice che abbiano trovato la loro strada. Anche perché se devi far un figlio per compensare una mancanza tua, prenditi un c**zo di cane”.