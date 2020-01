Grande Fratello Vip, Antonio Zequila contro Adriana Volpe: “Ha aperto subito le gambe…”

ROMA – Nella casa del Grande Fratello Vip non è passata inosservata una frase di Antonio Zequila su Adriana Volpe.

“Carlotta era trattenuta, invece come hai visto, Adriana come ha sentito il ginecologo si è aperta subito a tutti gli effetti”, ha detto Zequila. E Matteo: “Sì, ha aperto subito le gambe davanti al dottore”. “Eh sì subito a gambe aperte”, ha rincarato allora l’attore.

Grande Fratello Vip, Barbara Alberti contro Wanda Nara: “E’ un mostro. Si è fatta l’ottava…”

Al Grande Fratello Vip Barbara Alberti usa parole dure, durissime, contro Wanda Nara.

La scrittrice, che forse si è dimenticata di essere ripresa h24, era in camera con Andrea Montovoli e Licia Nunez quando ha dato del mostro alla povera Wanda Nara: “Ma come Wanda Nara, che è alta un metro e mezzo e si è fatta l’ottava di se**. Dai è un mostro. Come? Si è lei….opss”. Già. Opss. La Alberti, infatti, all’improvviso si deve essere ricordata di essere all’interno della casa più spiata d’Italia.

Come commenterà queste parole la povera Wanda Nara? Come saranno commentate in studio? Non resta che aspettare le prossime puntate dove, c’è da scommetterci, Wanda Nara non sarà molto felice. Si prevedono scintille.

Fonte: Grande Fratello Vip.