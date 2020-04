ROMA – Antonio Zequila è il primo eliminato della semifinale del Grande Fratello Vip. Nel duello finale tra lui e Patrick Ray Pugliese, il pubblico da casa ha deciso di eliminare l’attore 56enne.

Zequila, dopo il verdetto, non la prende tanto bene e se ne va dalla Casa senza salutare nessuno se non Aristide, il suo grande amico. E proprio Aristide spiega il perché del gesto di Zequila: “Qui spesso è passato il suo ego molto pronunciato, soprattutto nelle ultime settimane, prima era molto diverso”.

Antonio Zequila accetta poi di collegarsi con Signorini e con la Casa. Queste le sue parole: “A voi vi saluto con grande devozione, a te Alfonso ti ringrazio perchè mi hai tirato fuori dalla depressione”. Poi una dura accusa ai concorrenti in gara. Secondo Zequila, gli unici che gli rimarranno dentro sono Aristide e Licia, due amici veri. Gli altri per lui sono lo zero assoluto.

Felice Patrick Ray Pugliese che si è salvato. “Non indovino mai i risultati – spiega Patrick -, tra l’altro mi dispiaceva da pazzi essere finito al televoto con Paolo con cui ho stretto un rapporto di amicizia sincera. Poi la motivazione di Antonio è legata alla sua presunzione”. Interviene anche Antonella Elia: “Antonio ha fatto delle cose che mi hanno fatto arrabbiare”.

Pupo dallo studio chiede ai concorrenti: “Credete che abbia influito anche la cosa successa con Adriana Volpe?” Sossio risponde per primo: “C’è un confessionale dove io ho detto questo ‘se uscirà è per quello che ha seminato prima e c’è anche quello con Adriana Volpe”.

Dopo questa eliminazione sono gli uomini a dover indicare il nome di una donna che non merita la finale. Paolo sceglie Antonella Elia. Patrick sceglie Licia, Denver sceglie Teresanna parlando di vecchie rugini legate al Grande Fratello.

Sossio e Aristide dovranno decidere chi mandare in sfida con Paola. Chi vince va in finale, chi perde viene eliminata. Sossio sceglie Licia, Aristide sceglie Antonella. Il televoto flash è quindi tra Paola, Licia e Antonella e viene scelta Licia che, prima di andare via saluta e bacia tutti. “Ringrazio tutti con il cuore, ogni concorrente che sta qui ed anche quelli che non ci sono più mi hanno dato qualcosa”.

Al terzo televoto viene scelta Teresanna che è costretta a lasciare la Casa.

Grande Fratello Vip, i quattro finalisti e gli altri tre concorrenti in bilico.

Sossio, Aristide, Paola e Paolo sono i quattro finalisti. In sospeso restano gli altri tre concorrenti ancora nella Casa per l’ultima settimana: si tratta di Denver, di Patrick e di Antonella Elia. “Per voi tre nulla è ancora deciso. Sarà il pubblico a decidere. Per questo motivo verrete sottoposti al televoto dal pubblico di casa durante tutta la settimana” spiega Alfonso Signorini. Appuntamento a mercoledì prossimo per la finalissima.

Fonte: Grande Fratello Vip