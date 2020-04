ROMA – Antonio Zequila intervistato da Chi svela: “Adriana Volpe e Denver? Si sono innamorati davvero. Ecco cos’è successo tra loro”.

A pochi giorni dalla finale del reality condotto da Alfonso Signorini e vinta da Paola Di Benedetto, Antonio Zequila ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui ha parlato della sua vita , dei suoi amori, del legame con la mamma ed ovviamente dell’esperienza nella Casa.

Durante l’intervista, l’ex concorrente ha rivelato alcuni presunti dettagli inediti ed ha parlato del feeling tra Adriana Volpe e Andrea Denver: “Adriana Volpe e Andrea Denver si sono innamorati reciprocamente e te lo posso anche confermare, c’era molta complicità. Lui è uno spione, ha montato lui tutto il caso con Adriana, io gli ho semplicemente detto che è una bella donna e che da giovane lo era ancora di più. Lui l’ha raccontato a lei ed è montato il caso”.

Adriana Volpe aveva già smentito il presunto flirt con Andrea Denver dopo aver ricevuto, proprio durante il Grande Fratello Vip, una lettera dal marito Roberto Parli. Nella missiva, l’uomo aveva fatto notare alla moglie di non apprezzare la sua vicinanza ad Andrea Denver.

Alla Volpe erano saltati i nervi e se l’era presa con gli autori del programma. Lo stesso Denver aveva provato a consolarla: “Volevo dirti che se ti danno fastidio i miei apprezzamenti io me li tengo per me…mi è dispiaciuto che abbia detto del calendario e altro” (fonte: Leggo, Chi).