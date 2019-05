ROMA – Vladimir Luxuria è entrata nella casa del “Grande Fratello” con il ruolo di… disturbatrice.

La Luxuria avrà il compito di portare per alcune settimane scompiglio tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Appena varcata la soglia, l’opinionista ha iniziato dicendo: “Molti di voi mi conoscono, c’è stato un periodo della mia vita in cui io mi sono sentita un difetto della natura. E ho dovuto fare un lavoro enorme per volermi bene così come sono e per capire che alcune volte i nostri difetti sono invece dei grandi punti di forza”.

“C’è chi giudica le dimensioni del seno – continua – chi lo fa in quel momento dimostra di avere pochi argomenti. Vedo che c’è molta agitazione nella casa. Ho portato una tisana per tutti, oppure un bel bagno…un bagno di umiltà”.

Poi i consigli per Francesca De Andrè: “Non trasformare il dolore in rabbia, non ti fa stare meglio. Sii più sensibile, comprendi meglio gli altri”. Fonte: Grande Fratello.