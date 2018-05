ROMA – Vladimir Luxuria non apprezza il comportamento di Luigi Favoloso al Grande Fratello. “Scambia la casa del Grande Fratello per CasaPound”, dice Luxuria dell’ex fidanzato di Nina Moric.

Intervenuto a Domenica Live, Luxuria critica le posizioni politiche del concorrente Favoloso, che non nasconde la sua vicinanza a CasaPound: “Uno che dice, in diretta su Grande Fratello, che la Festa della Liberazione è una festa sbagliata è uno che ha confuso la casa del Gf per CasaPound e dovrebbe stare molto più attento”.

Luxuria ha parlato inoltre di Nina Moric, che ha lasciato Favoloso dopo il suo avvicinamento a Patrizia, già eliminata dal reality show: “Dopo il suo uomo lascerà anche CasPound. Conosco Nina e sono sicura che questo suo coinvolgimento sia dovuto a questo Luigi ‘poco’ Favoloso”.

Intanto nelle ultime ore Favoloso è apparso molto vicino a Mariana. Luigi dunque non perde tempo: in pochi giorni ha archiviato quattro anni di storia con la Moric e il suo interesse per Patrizia Bonetti.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play