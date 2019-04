ROMA – Wanda Nara rompe il silenzio e diffida sua cognata, Ivana Icardi, attuale concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso ad usare il suo nome o quello della famiglia.

“Non voglio un euro da mio fratello, ma il suo amore […] Wanda Nara – aveva detto solo ieri Ivana – mette continuamente legna sul fuoco. Si vede da questo perché non ho un rapporto con lui. Io non mi sono messa con un ragazzo più giovane di sette anni, cercando di cambiarlo. Se fosse stata un macellaio, non ci si sarebbe messa. Io voglio fare la mia vita, non sto accanto a lui chiedendogli qualcosa. Mi starà guardando, voglio solo che mia mamma smetta di lavorare in una lavanderia”.

A seguito di quello che, secondo Wanda Nara, è “l’ennesimo ingiustificato attacco televisivo”, la moglie di Icardi ha annunciato tramite i suoi social network di aver diffidato Ivana e di riservare “ogni azione” contro il Grande Fratello. Recita la nota: “Alla luce delle modalità con le quali la predetta continua a strumentalizzare questa vicenda, valuterà ogni opportuna ed ulteriore azione per accertare se nei comportamenti della medesima siano ravvisabili più gravi fattispecie di reato. Infine, diffida la Sig.ra Icardi Ivana a non utilizzare il nome e l’immagine suo e della sua famiglia per ottenere visibilità, notorietà mediatica e vantaggi economici, invitandoLa – al contrario – a puntare esclusivamente sulle proprie capacità professionali”. Fonte: La Gazzetta dello Sport.