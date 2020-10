Lite tra Tommaso Zorzi e Oppini al Grande Fratello Vip dopo che l’influencer si è ubriacato e ha finto di essersi innamorato del figlio della Parietti.

Momento trash tra Tommaso Zorzi e Oppini nella casa del Grande Fratello Vip. L’influencer è attivissimo nelle ultime ore ed infatti è protagonista anche di questo scherzo.

Zorzi si è ubriacato e ha finto di essersi innamorato di Oppini. Infatti l’influencer si è avvicinato al figlio della Parietti e gli ha svelato i suoi sentimenti.

Oppini è rimasto sconvolto:

“Ma stai scherzando? Cosa stai dicendo? Sai che sono un ragazzo sensibile e ci tengo a te, quindi per favore non scherzare su queste cose…”.

Zorzi, che nella casa organizza praticamente tutti gli scherzi, ha continuato con la sua versione mettendo in serio imbarazzo Oppini (che per giunta è fidanzato…).

Solo dopo un sacco di minuti, ed aver finto di piangere, Zorzi ha ammesso lo scherzo. Oppini non l’ha presa per niente bene, gli ha lanciato una sedia addosso e ha buttato una tazzina da caffè per terra.

Zorzi si è risentito:

“Perché con gli altri possiamo scherzare e noi due non possiamo farlo? Questo scherzo non è ammesso perché io e te siamo due uomini? Con un uomo e una donna invece andava bene?”.

Questo momento trash è stato chiuso da alcune considerazioni di Oppini: