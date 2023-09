Grecia Colmenares chi è, età, dove e quando è nata, fidanzato, figlio, vita privata, Grande Fratello, biografia e carriera

Grecia Colmenares è una delle attrici più iconiche delle telenovelas anni Ottanta e Novanta. E’ tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, in onda in prima serata su Canale 5 dall’11 settembre. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata dell’attrice.

Dove e quando è nata, età, biografia di Grecia Colmenares

Grecia Dolores Colmenares Mieussens è nata il 7 dicembre del 1962 a Valencia, in Venezuela. Ha 60 anni. L’attrice ha quattro fratelli e una sorellastra. La sua carriera di attrice inizia presto, all’età di 13 anni, quando viene scelta per lavorare come comparsa nella telenovela Angelica. Prende parte a numerose produzioni televisive durante l’adolescenza.

Marito, fidanzato, figlio, Instagram e vita privata

L’attrice si sposa la prima volta con il collega Henry Zakka, ma il loro matrimonio dura poco. Si sposa una seconda volta con Marcelo Pelegri nel 1986 e nel 1992 l’attrice ha il suo primo e unico figlio, Gianfranco Pelegri. La vita privata dell’attrice è tornata sulle pagine di gossip intorno al 2018, quando viene fotografata con il fidanzato Chando Erik Luna, modello più giovane di lei di 26 anni. Attualmente l’attrice, però, sembrerebbe single. Profilo Instagram: greciacolmenares7.

La carriera di Grecia Colmenares

Ben presto l’attrice raggiunge una certa notorietà per le interpretazioni collezionate in Rosalinda e in Topazio. Il successo in Italia arriva con Manuela, serie tv che le vale un Telegatto. Nel corso della sua carriera televisiva l’attrice ha collezionato oltre 5mila puntate in 25 telenovelas. Nel 2019 partecipa come concorrente alla quattordicesima edizione de L’isola dei famosi e nel 2023 al Grande Fratello.

