Greg chi è: età, moglie Nicoletta Fattibene, figli, vero nome, Lillo, Latte e i suoi Derivati

Greg chi è: età, la moglie Nicoletta Fattibene, figli e vero nome del comico ospite questa sera nel programma comico di Rai Due “Una pezza per Lundini” in onda a partire dalle 23,30.

Dove e quando è nato Greg: biografia e vero nome di Greg

Greg è un comico e attore molto popolare. E’ nato a Roma il 17 novembre 1963, quindi ha 57 anni. Il suo vero nome è Claudio Gregori. Negli anni è diventato noto in compagna dell’amico Lillo nel duo comico Lillo & Greg. I due hanno suonato insieme anche nel gruppo di rock demenziale Latte & i Suoi Derivati.

Moglie e figli, la vita privata di Greg

Greg si è sposato nel 2014 con la compagna Nicoletta Fattibene. I due non hanno figli. Il matrimonio si è celebrato nella chiesa di Santa Maria in Tempulo a Roma: la cerimonia è stata stravagante e in stile yankee. Lillo, in quell’occasione si è presentato vestito da cow boy. Greg e sua moglie Nicoletta erano fidanzati da diverso tempo e l’attore comico ha deciso di fare la proposta di matrimonio in occasione del suo 50esimo compleanno.

Carriera di Greg

La sua carriera inizia nel 1979 formando i Jumpin Blues Boys, la sua prima band blues. Nel 1982 prosegue la carriera musicale formando i Jolly Rockers, formazione rock and roll con cui si esibisce fino al 1999.

Nello stesso anno dà vita anche ai Blues Willies Nel 1992, insieme al suo storico compagno Lillo (vero nome Pasquale Petrolo) forma il gruppo rock demenziale Latte & i Suoi Derivati. Negli anni ha fondato e condiviso numerose band, sempre immerse nell’atmosfera degli anni cinquanta: Johnny Naso & the Vixinex, Le Tonsille Volanti, il Duo Italia, i Ghepardi Blu, i Jazzophone, i Swing de Luxe, il Greg’s Club, i Reeferbilly e il Jazz Set.

Dal 2013 ha rimesso in piedi i Jolly Rockers, seppur con rinnovata formazione e due altre band. Greg è autore della sigla di due edizioni de Le Iene e del testo della sigla del programma di Renzo Arbore Speciale per me – Meno siamo, meglio stiamo!. E’ autore delle musiche originali del programma televisivo 610 e delle trasmissioni televisive Telenauta ’69, Stracult, Bla Bla Bla, Cocktail d’amore, Suonare Stella e Mmmh! e della colonna sonora dei film Lillo e Greg – The movie!, Colpi di fulmine, Colpi di fortuna e Un Natale stupefacente.

Greg e la televisione

Greg ha partecipato anche a molti programmi televisivi: Saluti e baci (Rai), Tivvù cumprà (Rai), Videomusic, Sanremo giovani (Rai), Mio Capitano (Rai), Domenica in (Rai), Maurizio Costanzo Show (Mediaset), Galagoal (Telemontecarlo), Portami al mare fammi sognare (Rai), Per un pugno di libri (Rai), Orgoglio coatto (Rai), Macchemù (Mediaset), Telenauta ’69 (Mediaset), Le Iene (Mediaset), Stracult (Rai), Bla Bla Bla (Rai) Cocktail d’amore (Rai).

La radio

Programmi radio Greg esordisce in radio nel 1982 con l’emittente storica romana Radio Città Futura. Il suo programma si intitola Wolfman Greg Show, in cui mette dischi e racconta dell’universo rock and roll. Molti anni dopo è di nuovo in onda con diversi programmi: Ottovolante, Chicchi di riso, 610. Dal 2003 conduce insieme a Lillo e ad Alex Braga, a cui nel 2019 è subentrata Carolina Di Domenico, la trasmissione radiofonica di Rai Radio 2 610.

A questa carriera, Greg ne affianca un’altra come illustratore e vignettista per varie testate tra cui Lupo Alberto, Cattivik, Sturmtruppen, Star Comix, Corriere della Sera. Disegna anche i libbretti interni dei suoi dischi.