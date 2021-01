Elisabetta Gregoraci al centro delle polemiche nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, sui social l’accusano di non aver fatto la quarantena al ritorno da Dubai.

Ma in studio si è polemizzato anche per delle cose che Giulia Salemi avrebbe detto sul suo conto, infatti la Gregoraci avrebbe già allertato il suo avvocato Marcello per tutelare la sua immagine.

Gregoraci, prima la polemica per la presunta quarantena non fatta per partecipare alla puntata del Grande Fratello Vip

Durante le vacanze di Natale, Elisabetta Gregoraci ha passato del tempo in famiglia a Dubai. Con lei c’erano sia Flavio Briatore che il figlio Nathan Falco.

Sono stati giorni sia di vacanza che di lavoro visto che Briatore ha degli affari a Dubai. Secondo il popolo dei social, al ritorno dalla vacanze di Dubai, la Gregoraci non avrebbe completato il periodo di isolamento obbligatorio.

Quindi in altri termini è criticata perché avrebbe partecipato dallo studio alla puntata del Grande Fratello Vip senza aver terminato completamente il periodo di quarantena.

La Gregoraci non si è ancora pronunciata su questa accusa ma ieri, su Twitter, era più virale l’hashtag #Dubai di #GrandeFratelloVip…

Gregoraci, le polemiche con Pretelli e Giulia Salemi. La showgirl avrebbe già contattato il suo avvocato Marcello

“Io ho accettato il tuo invito – dice Elisabetta Gregoraci parlando con Signorini – e sono qui io non voglio rompere le scatole, mi ha fatto ridere molto il fatto che si siano scambiati effusioni in un letto dove c’è sopra un cuore enorme con scritto Elisabetta». Caro Pierpaolo Pretelli, siccome ti ho sentito parlare, dicendo eri anche preoccupato sul fatto che io potessi dire qualcosa su di te, di me, non ho mai parlato di te con nessuno. Non sono andata in giro per salotti, a parlare, ti volevo tranquillizzare”. “Poi voglio parlare anche con Giulia Salemi. Tu mi tiri spesso in ballo, hai tirato fuori delle cose sul mio conto, ha insinuato tante volte sulla mia vita privata. Hai detto cose poco carine anche durante un gioco, Marcello ti farà avere una serie di cose, c’è una lista lunghissima”.

Giulia Salemi ha rivelato che Marcello è anche il suo di avvocato:

“Ma Marcello è anche il mio avvocato, ma quindi mi hai diffidata?” (fonte Grande Fratello Vip).