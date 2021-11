L’inviata Greta Beccaglia è stata molestata in diretta tv da alcuni tifosi della Fiorentina al termine della partita contro l’Empoli. Un uomo le ha dato uno schiaffo sul sedere e altri due le hanno rivolto frasi sessiste mentre stava parlando in collegamento con la trasmissione “A tutto gol” su Toscana Tv. Il video dell’episodio è circolato sul web attirando critiche e manifestazioni di solidarietà nei confronti della giovane.

Greta Beccaglia molestata in diretta tv a Empoli

Molto criticato anche il comportamento del conduttore della trasmissione Giorgio Micheletti che, dopo aver assistito alla molestia, invece di stigmatizzare quanto accaduto si è rivolto così alla sua inviata: “Dai, non te la prendere. Si cresce anche attraverso questa esperienza”.

Greta Beccaglia ha commentato l’accaduto sui social e in alcune interviste. Ha detto che l’aggressore, da lei rimproverato in diretta (“Questo non lo puoi fare”), “prima si è sputato sulla mano e poi mi ha dato uno schiaffo sul sedere, forte, violento, che ha fatto male anche fisicamente. Dopo alcuni apprezzamenti osceni urlati da alcuni tifosi, un’altra persona, incappucciata, mi ha toccato le parti intime”. L’inviata ha chiesto aiuto sui social per identificare il molestatore e ha spiegato di volerlo denunciare. Ha infine commentato che quello che l’ha colpita di più è stata “l’indifferenza attorno a me. Tutti vedevano, nessuno diceva niente”.

Chi è Greta Beccaglia

Ma chi è Greta Beccaglia? E’ nata e cresciuta a Firenze, ha 27 anni e lavora per Toscana Tv da quasi tre anni. Si è lauretata nel capoluogo toscano. È una conduttrice radiofonica e televisiva: dal 2019 conduce la trasmissione, “A tutto gol”, con Giorgio Micheletti, che parla della Fiorentina.

E’ stata anche eletta vicepresidente dell’Associazione Centro Pecci. Il Centro Pecci è un museo di arte contemporanea nato a Prato nel 1988 a Prato che promuove ricerche artistiche di arti visive e performative, cinema, musica, architettura, design, moda e letteratura. Ha 57mila follower su Instagram.