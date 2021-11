Individuato l’uomo della palpata in diretta tv alla giornalista Greta Beccaglia. La polizia ha utilizzato le immagini per risalire all’identità dell’uomo.

Intanto, una persona, tramite Facebook, ha chiesto alla giornalista di Toscana Tv di ritirare la denuncia (che per la verità ancora non c’è). Dice che lui ci ha messo la faccia… Come se questo bastasse davanti a una molestia. Non si sa se la persona che ha espresso questa richiesta sia la stessa della palpata o uno degli altri tifosi che hanno molestato verbalmente la giornalista.

Individuato l’uomo della palpata in diretta alla giornalista Greta Beccaglia

La polizia avrebbe individuato il tifoso della Fiorentina che dopo la partita di Empoli (Firenze) del 27 novembre ha molestato la giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia mentre era in diretta per una trasmissione sportiva.

Il commissariato di Empoli lo ha individuato incrociando le immagini riprese dalla stessa televisione con altre. Altri accertamenti sono in corso. Tuttavia, secondo quanto appreso, al momento, non vengono presi provvedimenti specifici verso di lui perché la polizia è in attesa della denuncia della giornalista, che per ora non risulta esser stata presentata alle autorità.

La mancanza di questo atto, con la testimonianza della giovane cronista, renderebbe più difficile identificare anche gli altri tifosi che l’hanno molestata nella stessa circostanza fuori dallo stadio Castellani, sul lato di deflusso dei tifosi viola.

Il tifoso che chiede a Greta Beccaglia di ritirare la denuncia

Intanto un uomo ha chiesto a Greta Beccaglia tramite Facebook: “Ti chiedo umilmente scusa in pubblico per averti molestato in quella maniera. Per favore ritira la denuncia, come vedi ci ho messo la faccia”. Non si sa però se sia la stessa persona della palpata.

Secca la replica della giornalista toscana: “Non mi interessa, non ho letto nulla. Domani (oggi, ndr) presento la denuncia. Quello che è accaduto a me è inaccettabile e non si deve ripetere. Nel mio caso la molestia è stata ripresa in diretta perché ero lì a lavorare”.

La reazione della giornalista di Toscana Tv

La molestia che ha subito mentre lavorava fuori dallo stadio di Empoli ha suscitato molte reazioni di indignazione, dai social al mondo politico. La giovane giornalista sportiva di Toscana Tv, Greta Beccaglia, dopo il palpeggiamento ripreso in diretta dalle telecamere afferma: “Vado a fare denuncia, non si può tollerare”. E martedì sera, conferma in un’intervista a Qn, “sarò allo stadio per le interviste di Fiorentina-Sampdoria“.

“Quello che è accaduto – racconta la vittima dell’aggressione – dimostra quanto siamo indietro nel rispetto minimo fra i sessi”. Dopo che la notizia ha però fatto il giro della rete, la giornalista “ha ricevuto una valanga di messaggi di solidarietà, soprattutto dagli uomini”. Ma si domanda: “Stavolta è successo davanti alla telecamere. Quante altre ragazze ogni giorno subiscono violenze simili nel silenzio più assoluto?”.

Intervistata da La Stampa, Beccaglia riferisce di essersi sentita “disorientata, sconvolta” dopo la molestia e ciò che l’ha ferita di più è stata “l’indifferenza” attorno a lei. “Tutti vedevano, nessuno diceva niente”, racconta. “Io, nonostante tutto, sono fortunata. Posso far arrivare forte il messaggio per tutte”.