Greta Scarano, chi è, dove e quando è nata, età, vita privata, l’ex, il compagno, i premi, gli Stati Uniti

Greta Scarano è la concorrente vip di oggi a I Soliti Ignoti – Il Ritorno, il programma preserale di Rai Uno condotto da Amadeus. Ma chi è Greta Scarano? Che cosa sappiamo di lei, della sua vita privata e della sua carriera?

Dove e quando è nata, età, carriera: la biografia di Greta Scarano

Greta Scarano è un’attrice italiana nata a Roma il 27 agosto del 1986, sotto il segno zodiacale della Vergine. Ha dunque 35 anni.

Ha studiato recitazione, batteria, percussioni, canto in Italia, prima di andare a frequentare un corso di recitazione in Alabama nel 2003 e 2004, dove ha frequentato il liceo locale e ha lavorato in teatro.

Tornata a Roma ha conseguito la maturità classica e si è iscritta alla facoltà di scienze politiche dell’Università degli Studi Roma Tre.

Dopo aver recitato a teatro in Italia e negli Stati Uniti, aver girato alcuni videoclip e cortometraggi, ha partecipato alla soap opera Un posto al sole nel ruolo di Sabrina Guarini.

Nel 2008 appare nel primo episodio della quarta stagione della serie televisiva R.I.S. – Delitti imperfetti. Nello stesso anno è una delle protagoniste femminili di Romanzo criminale – La serie, in cui interpreta il ruolo di Angelina.

Nel 2011 interpreta Susanna Gargione nella serie TV I liceali. E’ anche la protagonista femminile del film Qualche nuvola.

Prende parte alla seconda stagione di R.I.S. Roma – Delitti imperfetti. Quindi è la volta di Squadra antimafia – Palermo oggi.

Nel 2014 è protagonista al cinema, assieme a Pierfrancesco Favino, di Senza nessuna pietà, opera prima di Michele Alhaique.

Il Nastro d’Argento

Nel 2015 recita in Suburra, che nel 2016 le fa aggiudicare il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e un Ciak d’oro come rivelazione dell’anno.

Prende parte alla seconda serie di In Treatment, con Sergio Castellitto.

Nel 2016 partecipa al film La verità sta in cielo, di Roberto Faenza. Nel febbraio 2017 esce al cinema Smetto quando voglio – Masterclass, di Sydney Sibilia, secondo capitolo della trilogia cinematografica.

Per questi ultimi due film viene candidata ai Nastri d’argento 2017 come migliore attrice protagonista. Nel luglio dello stesso anno viene annunciata la sua partecipazione in quanto membro della giuria per il

Nel 2018 è nel cast della serie La linea verticale, per la quale riceve il Premio Flaiano alla migliore interpretazione femminile, ed è nel cast di Liberi sognatori – La scorta di Borsellino.

L’anno seguente è protagonista della fiction Non mentire e della serie Il nome della rosa.

Marito, figli: la vita privata di Greta Scarano

Greta Scarano è stata in passato legata sentimentalmente al collega Michele Alhaique, conosciuto sul set del film Qualche nuvola. Dal 2019 ha una relazione con il regista Sydney Sibilia. Non ha figli.