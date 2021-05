Chi è Greta Scarano età, altezza, fidanzato Sydney Sibilia, figli, vita privata, Chiamami ancora Amore, vero nome, biografia e carriera dell’attrice. La Scarano sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, programma televisiva di Rai 1 condotto da Serena Bortone.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Greta Scarano

L’attrice è nata il 27 agosto del 1986 a Roma, quindi ha 34 anni. E’ alta 166 cm e non usa alcun nome d’arte. Il papà si chiama Paolo e nel curriculum dell’attrice c’è un premio prestigioso come il Nastro d’argento alla miglior attrice non protagonista.

Il fidanzato Sydney Sibilia, i figli: vita privata di Greta Scarano

È stata legata sentimentalmente al collega Michele Alhaique, conosciuto sul set del film Qualche nuvola. Dal 2019 ha una relazione con il regista Sydney Sibilia. Non ha figli. Per il resto non sappiamo molto altro sulla sua vita privata perché è molto riservata. Preferisce parlare dei suoi prossimi progetti professionali.

Greta Scarano è Ilary Blasi in Speravo de morì prima, serie tv su Francesco Totti

Di recente, ha vestito i panni della conduttrice televisiva Ilary Blasi. Ma la serie tv era incentrata soprattutto sugli ultimi anni della carriera di Francesco Totti. La performance della Scarano è piaciuta molto alla vera Ilary che non ha perso occasione per elogiarla.

Il suo prossimo progetto professionale è Chiamami ancora Amore, una miniserie televisiva italiana diretta da Gianluca Maria Tavarelli e prodotta da Indigo Film e Rai Fiction.