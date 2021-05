Greta Scarano chi è, fidanzato, età, figli, vita privata, fiction. L’attrice che ha interpretato Ilary Blasi nella serie Sky su Francesco Totti “Volevo morì prima” sarà questa sera 3 maggio ospite dei Soliti Ignoti – Il Ritorno, quiz show condotto da Amadeus su Rai 1, dove racconterà della nuova serie dal titolo “Chiamami ancora amore“, che arriva da stasera in tv, sempre sul primo canale nazionale, con le sue 3 puntate.

Chi è Greta Scarano, età, fidanzato, vita privata e carriera

Greta Scarano è nata a Roma il 27 agosto del 1986. Ha frequentato per anni un corso di teatro, poi ha studiato batteria e percussioni. Tra il 2003 e il 2004 ha ripreso lo studio della recitazione all’istituto Corner in Alabama. Una volta torna a Roma, ha conseguito la maturità classica, si è iscritta alla facoltà di Scienze Politiche e ha frequentato un corso di recitazione presso la scuola di teatro “Ettore Petrolini”.

E’ stata legata in passato all’attore Michele Alhaique, conosciuto sul set del film Qualche nuvola. Dal 2019 l’attrice ha una storia d’amore con il regista Sydney Sibilia.

La carriera di Greta Scarano, da Un Posto al Sole a Volevo morì prima

Il suo primo approccio al cinema è in veste registica. Nel 2006 gira un cortometraggio, Lui e lei, scritto e interpretato sempre da lei. Dopo aver girato altri corti e aver partecipato ad alcuni videoclip, nel 2007 arriva il debutto sul piccolo schermo con Un posto al Sole, dove resterà nel cast per due anni con il ruolo di Sabrina Guarini. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro.

La Scarano entra nel cast di Romanzo Criminale – La serie (2008) e del teen-drama I Liceali (2008). Il 2011 è l’anno in cui l’attrice romana prende parte alla seconda stagione di R.I.S. – Delitti Imperfetti (2011) e del suo debutto al cinema con Qualche nuvola (2012), commedia di Saverio Di Biagio in cui figura tra i protagonisti.

Torna in TV accanto a Valerio Mastandrea nella fiction La linea verticale e successivamente è protagonista insieme ad Alessandro Preziosi della miniserie Non Mentire, in cui è Laura, un’insegnate che lotta con la giustizia per dimostrare che l’uomo con cui ha avuto un appuntamento è anche il suo stupratore. Sempre nel 2019 l’attrice è nel cast internazionale della miniserie italo-tedesca Il Nome della Rosa, dove recita accanto a star come John Turturro e Rupert Everett nel doppio ruolo di Anna e Margherita. L’abbiamo rivista in tv nei panni di Ilary Blasi nella fiction dedicata a Francesco Totti “Volevo morì prima”.