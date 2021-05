Gué Pequeno chi è: nome, altezza, occhio, vita privata, genitori, Club Dogo

Chi è Gué Pequeno. Il rapper è uno degli ospiti di Name That Tune – Indovina la canzone, il programma condotto da Enrico Papi e in onda su TV8.

Dove e quando è nato, età e biografia di Gué Pequeno

Gué Pequeno, nome d’arte di Cosimo Fini, è nato a Milano il 25 dicembre 1980. Gué, alto 188 cm, è figlio di due giornalisti: Michela e Marco Fini (scomparso nel 2016). Il suo nome d’arte deriva dalla parola guercio, in riferimento alla sua patologia.

Diplomato al liceo classico con il massimo dei voti. Gué Pequeno dopo il diploma ha iniziato a lavorare prima in un call center e poi come magazziniere.

Nel 1997 con Jake La furia e Dargen D’Amico (suo compagno di classe) fonda il trio Sacre Scuole.

A causa di incompatibilità tra Jake e Dargen, il trio si scioglie e in questo momento Jake la Furia e Gué fondano il Club Dogo. Nel 2005 poi Gué intraprende la carriera solista.

Fidanzate e vita privata di Gué Pequeno

Gué Pequeno è single, o almeno queste sono le ultime notizie sulla sua vita sentimentale. Nel tempo gli sono state attribuite diverse storie tra cui quelle con Nicole Minetti, Elena Morali, Natalia Bush, Sara Tommasi, Elettra Lamborghini.

Gué Pequeno e il rapporto con la droga

“Quello che mi appassionava era, per citare il maestro, la vita spericolata. E alla fine l’ho avuta, ma senza rischiare di andare in galera – ha detto in una intervista a Vanity Fair, senza nascondere che di questaesistenza al limite fa parte anche la droga – . La droga, per me, non è mai stata un mezzo per stimolare la creatività e non voglio dire di non essere debole, perché invece lo sono. Ma credo di essere stato capace, in qualche modo, di gestire la situazione: diversamente, non saremmo qua a parlarne […] Non posso dire di avere un rapporto sereno con la droga, ma almeno è ludico. Quando capisco che esagero e perdo il controllo riesco a dire basta”.

Gué Pequeno, la vita di coppia e l’aborto

“Ho provato varie convivenze, ma non ha mai funzionato. Anche pochissimo tempo fa, stavo per fare una famiglia, ma poi non ce l’ho fatta. Perché una donna, a un certo punto e giustamente, si aspetta un impegno che non posso garantire […]C’è sempre una persona che ti può piacere di più, anche solo per una sera, da qualche parte – ha detto, rivelando di aver scelto di non diventare padre – .Mi è capitato, come a molti, di affrontare la brutta esperienza dell’interruzione volontaria di gravidanza. Con il senno di poi mi dico: meglio così. Dei figli penso che possano portare tanta felicità, ma non credo, da quello che ho visto, che riescano a cambiare davvero la vita”. “Ho amici che ne hanno due o tre e sono peggio di prima, con l’aggravante che devono fare tutto di nascosto dalla moglie – ha aggiunto il rapper – . Non potrei vivere così, che non vuol dire che devo andare a letto con tutta Europa, bere una piscina o fumarmi il Bosco Verticale. Vuol dire che non voglio avere ansia e sensi di colpa”.

Gué Pequeno e la felicità

“Se non mi drogo e non bevo, allora devo comprare i vestiti, oppure devo fare sesso, oppure riempirmi di tatuaggi – ha continuato a raccontare, ammettendo che non sono le cose che ha a renderlo realmente felice – .Penso che la felicità non te la portano le cose, ma forse qualcuno. Ho una bella casa, un macchinone, i vestiti, ma…”.