Guenda Goria e l’endometriosi: “È arrivato il giorno del mio ricovero. Ora ho un po’ d’ansia”

Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria, sarà sottoposta ad un intervento a causa della sua malattia, l’endometriosi.

Il post su Instagram di Guenda Goria

La stessa attrice ha postato alcuni scatti su Instagram che la ritraggono in ospedale, presso il San Raffaele di Milano: “È arrivato il giorno del mio ricovero”. Poi ha rivelato ai suoi follower di provare adesso un po’ di giustificata ansia: “Lo aspetto da un po’ di mesi ma quando mi hanno chiamata, poco prima del mio debutto teatrale, per dirmi che era arrivato il momento, ho iniziato ad avere un po’ d’ansia”.

Cos’è l’endometriosi

Guenda ha poi ricordato proprio i tanti luoghi comuni che erroneamente si celano dietro questa insidiosa patologia: “Si tende a pensare che avere mestruazioni dolorose o avere difficoltà nei rapporti, dolori intestinali, colite cronica, stanchezza siano cose normali. In realtà non è così”.

“Tantissime donne – spiega – soffrono di endometriosi senza saperlo. Può colpire molti organi e avere compromettere gravemente la salute e per chi ne soffre”.

“Tuttavia non esiste cura a questa malattia invalidante con la quale occorre imparare a conviverci: “A me ha insegnato a godermi i momenti più belli. Quante vite possiamo vivere? Domani sarà un po’ come il primo giorno di scuola per me. Pensatemi!”.