Guenda Goria e l’endometriosi: “Per tanti mesi ho sottovalutato i miei sintomi attribuendoli allo stress”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip Guenda Goria sui social parla della sua malattia, la endometriosi: “Per tanti mesi ho sottovalutato i miei sintomi attribuendoli allo stress. Mi raccomando a tutte le donne”.

“Marzo è il mese dedicato ad una malattia con la quale ho scoperto da poco di dover combattere – ha scritto in un post su Instagram – Tengo a condividere con voi questa piccola battaglia personale perché ho scoperto che moltissime donne come me soffrono di Endometriosi. E’ una patologia di cui si parla poco, che spesso si tende a sottovalutare ma che può avere delle conseguenze molto gravi come l’ infertilità o, in rarissimi casi, forme tumorali. Per tanti mesi ho sottovalutato i miei sintomi attribuendoli allo stress. Mi raccomando a tutte le donne: tenetevi sotto controllo e non sottovalutate mai niente! Non vergogniamoci a parlare se qualcosa non va. Un forte abbraccio a tutte voi 🌻 #prevenzione #endometriosis #fertility #love #flowers #sanremo2021 #woman #womanfight @redazioneiene @alfosignorini @grandefratellotv @vanityfairitalia @alessiamarcuzzi #againstcancer #utero #ricerca #endometriosi #fight #🌻”.

Guenda Goria e l’endometriosi, cos’è la mattia dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip

“L’endometriosi – si legge sul sito del minstero della Salute – è la presenza di endometrio, mucosa che normalmente riveste esclusivamente la cavità uterina, all’esterno dell’utero e può interessare la donna già alla prima mestruazione (menarca) e accompagnarla fino alla menopausa.

In Italia sono affette da endometriosi il 10-15% delle donne in eta riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire. Le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni. Il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni, ma la patologia può comparire anche in fasce d’età più basse.

La diagnosi arriva spesso dopo un percorso lungo e dispendioso, il più delle volte vissuto con gravi ripercussioni psicologiche per la donna”.