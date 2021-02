Guenda Goria difende Maria Teresa Ruta da Francesco Baccini: “Non ha avuto garbo con mia madre”

Guenda Goria difende la madre Maria Teresa Ruta da Francesco Baccini. Nel senso che ha attaccato il cantante, che aveva raccontato un episodio del passato che riguardava sua madre. Baccini ha raccontato che un uomo ha interrotto lui e la Ruta a casa di lei. E di essere scappato dopo quell’episodio.

Ora Guenda difende la madre (che attualmente è nella casa del Grande Fratello Vip). Scrive sui social che il cantante non ha garbo. E di aver anche inventato qualcosa.

Guenda Goria difende Maria Teresa Ruta da Francesco Baccini

Ecco cosa scrive Guenda Goria sui social: “Questa ossessione della verità a tutti i costi? A volte si omette qualcosa per tutela di persone terze. I racconti ingentiliti hanno a che fare con il garbo e non con la menzogna. E di garbo Francesco Baccini non ne ha avuto”.

“Baccini è riuscito in pochi minuti a sbugiardare ed infangare una donna, a cantare in playback sbagliando l’attacco e a fare pubblicità a due suoi film . Si chiede se ha rischiato la vita. 20 anni fa no. Ma se ti rincontro … Facciamo due chiacchiere …”.

Maria Teresa Ruta e il flirt con Francesco Baccini

Maria Teresa Ruta, durante il GFVip, ha rivelato di aver avuto anni fa un flirt con Francesco Baccini. E proprio all’interno della casa ha raccontato i dettagli di questa breve frequentazione. Tuttavia nel corso dell’ultima diretta del reality, proprio il cantante ha avuto modo di avere un faccia a faccia con la Ruta. Dando però una versione totalmente diversa dei fatti.

Baccini ha detto: “Ci siamo visti tre volte. Un giorno Maria Teresa mi invita a vedere un musical, dove c’era anche Guenda. Poi mi invita a cena da lei. Io credevo fosse ancora sposata con Amedeo Goria. Fu una cena normale. Poi ci siamo solo scambiati qualche messaggio, ma non c’era altro. Poi presento una canzone a Sanremo che non viene presa e rimango deluso. Un giorno lei mi invita a vedere Sanremo da lei. Mi ricordo che i figli vanno a dormire, io ero sul divano depresso. Lei mi ha coccolato, ma roba da ragazzi.

A un certo punto si sente una porta sbattere e entra un signore. Lei era pietrificata da una parte, io spaventato dall’altra. Lui incavolato nero comincia a parlare con lei. Io vado a prendere il cappotto sperando di passare inosservato e in pochi secondi sono scappato via. Da allora non ci siamo sentiti mai più”.