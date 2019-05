ROMA – Guendalina Canessa, entrata a sorpresa nella casa del “Grande Fratello”, svela di aver rimorchiato… Matthew McConaughey. O almeno così sostiene lei.

Tutto, racconta la Canessa, sarebbe avvenuto a Panarea. Ma sarebbe interessante approfondire slu quando sarebbe avvenuto il tentativo di rimorchio. Perché McConaughey è sposato dal 2012. Quindi la data sarebbe importante per capire se in fondo l’attore all’epoca fosse sposato o meno.

La Canessa proprio non ricorda l’anno, ma tutto il resto dell’episodio sì e racconta: “La sera andiamo in una casa e mettono una canzone delle ‘Destiny’s Child’, ‘Bootylicious’ e lui ha iniziato a ballare in un modo brutto, in un modo totalmente sfigato. Io non ho detto niente, non gli ho detto ‘ciao’ e con i miei tacchettini me ne sono andata. Mi è caduto tutto, ballava proprio da sfigato. Sono scappata! Non ricordo quanti anni avevo. Lui mi aveva notato, mi aveva visto camminare e mi aveva chiamato ‘vieni in barca’ è stato super spassoso, tutto wow!”.