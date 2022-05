Guendalina Tavassi abbandona l’Isola dei Famosi: l’ex marito scarcerato e i figli. Ecco i perché della scelta

Guendalina Tavassi ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi. Nell’ultima puntata, quella andata in onda ieri, lunedì 23 maggio, i naufraghi dovevano scegliere se proseguire con l’avventura nel reality (la chiusura è stata infatti spostata al 27 giugno) o se ritirarsi.

Quasi tutti hanno detto di voler continuare tranne Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi.

Le parole di Guendalina Tavassi

“Mi viene da piangere davvero – ha detto Guendalina tra le lacrime – ma devo tornare a casa dai miei figli. Per me oggi era la finale. Ilary io e te avevamo parlato ho delle cose urgenti da risolvere, sarei voluta rimanere con tutto il cuore ma non posso proprio. Gaia compie anche 18 anni e non posso mancare. Il mio cuore rimarrebbe qui ma non posso, devo tornare dai miei figli. Arrivare fino a qui è un traguardo grandissimo, purtroppo avevo solo questo tempo. Non mi aspettavo di arrivare ad oggi, pensavo mi buttassero fuori dopo una settimana. Io avrei proseguito e sarei stata felice di continuare ma ho dei bambini che non posso lasciare in questo momento, è una pugnalata al cuore sapere che avevano prolungato e non potevo continuare. Sono felice per il programma, ma Ilary tu mi capisci da mamma, ma devo tornare dai miei figli”.

L’ex marito

Tra le altre cose l’ex marito di Guendalina, raccontano le cronache, è uscito dal carcere proprio in questi giorni. L’uomo era finito in carcere proprio dopo una denuncia della naufraga con l’accusa di maltrattamenti.