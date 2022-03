Guendalina Tavassi chi è, età, dove è nata, fidanzato, marito, figli, vita privata, carriera e biografia

Chi è Guendalina Tavassi: età, dove è nata, fidanzato, marito, figli, vita privata, carriera e biografia della concorrente de L’Isola dei Famosi che prenderà il via questa sera, 21 marzo, su Canale 5 a partire dalle ore 21:20.

Dove e quando è nata, età e biografia di Guedalina Tavassi

Guendalina Tavassi è nata a Roma il 1 gennaio 1986 (età 36 anni). Non ha mai nascosto di aver avuto un’infanzia difficile rispetto a quella degli altri bambini. I suoi genitori, infatti, sono separati e lei ha sofferto molto per questa decisione. Guendalina ha deciso di rimanere con il padre, con cui ancora oggi ha un ottimo rapporto, grazie al quale infatti ha avuto la libertà che tutti gli adolescenti sognano. Ha un fratello di nome Edoardo di 26 anni, che spesso definisce l’uomo ideale.

La carriera

Guendalina è un’influencer, opinionista e showgirl. La svolta nella sua carriera arriva con la partecipazione al Grande Fratello 11. Dopo il Gf, recita nella sit-com televisiva S.P.A e viene spesso invitata in programmi come Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque e in altri salotti televisivi. Partecipa inoltre alla nona edizione dell’Isola dei Famosi. Nel 2018 passa in Rai e qui partecipa a Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti. Adesso è impegnata come opinionista fissa a Pomeriggio Cinque. Sarà una dei nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Guendalina Tavassi è molto seguita sui social: sul suo profilo Instagram @guendalinatavassi vanta più di 1 milione followers.

Marito, fidanzato e figli: la vita privata di Guendalina Tavassi

Nel 2013 si è sposata con Umberto D’Aponte e da questa unione sono nati due bambini: Chloe e Salvatore. A marzo 2021 ha dichiarato che il rapporto con il marito è giunto al capolinea: “Siamo separati in casa da mesi. E il fatto che questa cosa sia rimasta privata fino ad oggi è la prova di un raggiunto equilibrio famigliare. Un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di mezzo dei figli”. Un anno dopo Umberto D’Aponte viene arrestato poiché ha violato il divieto di avvicinarsi a Guendalina dopo che si erano verificati episodi di aggressione, ultimo dei quali anche davanti ai loro figli. Guendalina Tavassi è attualmente fidanzata con Federico Perna, manager nel settore della ristorazione e ha ufficializzato sui social la relazione nella passata estate.