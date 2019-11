ROMA – Guendalina Tavassi e la figlia 15enne Gaia Nicolini che l’ex concorrente del Grande Fratello ha avuto giovanissima dall’unione con Remo Nicolini, continuano a litigare a distanza.

L’adolescente insiste a scrivere su Instagram che la madre, con lei è sempre stata assente e cattiva. Guendalina che attualmente si trova alle Canarie con il marito e alcuni amici, replica scrivendo una frase molto semplice e allo stesso tempo diretta: “Ah l’adolescenza, vabbè passerà”.

Gaia però insiste e continua a scrivere su Instagram. Secondo la 15enne, la Tavassi considerebbe da sempre migliori di lei i due figli avuti dal nuovo compagno. Per avvalorare le sue tesi che confermerebbero Guendalina come madre cattiva e poco affettuosa, Gaia pubblica una serie di screenshot con conversazioni con amici e conoscenti in cui loro stessi parlano degli atteggiamenti poco materni della Tavassi.

Con Gaia si è schierato anche Cristian Imparato a cui l’adolescente avrebbe confessato anche di essere stata picchiata dalla mamma. Imparato e la Tavassi, durante la sedicesima edizione del Grande Fratello, hanno avuto più volte delle discussione feroci all’interno della Casa. Questa la dichiarazione dell’ex bambino prodigio a proposito delle confidenze di Gaia: “Ragazzi capite? Sono schifato. Io non ammetto la violenza sui figli. Ma soprattutto per delle cavolate. Parliamo di una donna che pensa solo a se stessa e fa schifo. Lei è una grande vipera. Ma scherziamo? Che schifo! Menomale che tua figlia ti ha smer**to. Una bambina per dire tutte queste cose chissà da quanti anni sopporta. Ma fai schifo poveraccia che c’hai 4 follower comprati”.

Quanto accaduto ricorda un episodio molto simile accaduto sempre in questi giorni. Jacqueline Luna Di Giacomo, secondogenita di Heather Parisi nata dalla relazione della showgirl con Giovanni Di Giacomo, ha rivolto alla madre delle accuse pesanti sempre su Instagram. I post erano apparsi proprio mentre la Parisi era intervistata a Live non è la D’Urso.

Fonte: Instagram, Il Messaggero