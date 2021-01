Guendalina Tavassi: “Giulia Salemi? Una che va in giro con la fuffetta di fuori a Venezia farebbe di tutto per farsi notare”. Guendalina Tavassi foto Instagram

Guendalina Tavassi: “Giulia Salemi? Una che va in giro con la fuffetta di fuori a Venezia farebbe di tutto per farsi notare”. La Tavassi ha attacco duramente la concorrente del Grande Fratello Vip durante Pomeriggio 5, trasmissione televisiva di Mediaset.

La Tavassi ha motivato il suo attacco parlando di un lavoro che la Salemi le avrebbe rubato in passato. Quindi secondo la Tavassi sarebbe una persona senza scrupoli, soprattutto in ambito lavorativo.

Guendalina Tavassi: “Giulia Salemi? Vi racconto di quando mi rubò un lavoro…”

Il duro attacco della Tavassi alla Salemi durante Pomeriggio 5:

“Una che va in giro con la fuffetta di fuori a Venezia farebbe di tutto per farsi notare. Ci siamo conosciute anni fa in un programma. La conduttrice (Paola Perego, ndr) mi chiese di partecipare anche alla puntata successiva, ma lei si mise in mezzo e mi rubò la puntata. È disposta a tutto per emergere”.

Barbara D’Urso non prende posizioni: “Per come la conosco io, Giulia è una brava ragazza”

Dopo lo sfogo di Guendalina Tavassi sulla Salemi, la conduttrice del programma tv Barbara D’Urso ha preso la parola ma non è entrata nel merito delle accuse. Barbara D’Urso si è limitata a dire che secondo lei Giulia Salemi è una brava ragazza ma non ha risposto per le rime a Guendalina Tavassi.