ROMA – Francesca Cipriani dà spettacolo come ospite vip di Guess my age, il programma condotto da Enrico Papi su Tv8. La formosa ex concorrente di numerosi reality show, dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi, si è resa protagonista di due clamorose gaffe. Nella prima parla del regista Woody Allen come se fosse morto: “Si è impiccato qualche anno fa”. Nella seconda invece scambia la foto di Giuliano Ferrara per quella di Bud Spencer.

Il conduttore e il pubblico in studio, e a casa, ha avuto buoni motivi per ridere della “performance” della Cipriani. Quando Papi le ha chiesto se conoscesse Woody Allen, lei ha risposto sicura di sé: “Si, pace all’anima sua. È morto qualche anno fa, si è impiccato”. Peccato che il regista americano, che è vivo e vegeto, ha compiuto i suoi 83 anni.

Poi è stata la volta della foto di Giuliano Ferrara. La Cipriani infatti non l’ha riconosciuto e ha rimproverato Papi: “Enrico, i morti non dovete metterli. Questo è Bud Spencer”. Il conduttore le ha dovuto spiegare che si trattava non dell’attore, ma del giornalista, che è vivo: “E’ uguale, avete fatto un errore di grafica. E’ un tranello”. si è difesa Francesca. Poi Papi esausto, ma anche divertito, ha commentato: “Mi sembra di essere ritornato ai tempi de ‘La Pupa e il secchione’. Aveva detto Bud Spencer anche con Cavour”. (Guess my age)